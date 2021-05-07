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Выручка PayPal выросла на 31 % за первый квартал

Выручка PayPal выросла на 31 % за первый квартал

Компания PayPal опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2021 года. Согласно документам, чистая прибыль сервиса увеличилась с $84 миллионов до $1,10 миллиарда, а выручка выросла на 31 %, достигнув $6,03 миллиарда.

Об этом пишет CNBC.

Таким образом, компания превзошла ожидания аналитиков по всем показателям. Прибыль составила $1,22 вместо $1,01 на каждую акцию. Объём всех внутренних платежей составил $285 миллиардов вместо прогноза в $265 миллиардов.

Кроме этого, количество пользователей сервиса увеличилось на 14,5 миллионов, достигнув 392 миллионов человек. В итоге, после публикации финансового отчёта, акции PayPal выросли на 5,5 %.

Гендиректор компании Дэн Шульман отметил, что одной из ключевых причин для роста стала работа с криптовалютой. По его словам, около половины пользователей PayPal ежедневно пользуются сервисом для операций с цифровыми валютами.

В конце марта PayPal разрешил своим клиентам оплачивать покупки криптовалютой. Любой желающий может конвертировать цифровые токены в доллары и любую другую валюту.

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По материалам 3dnews.ru
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