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В Украине будут собирать швейцарские поезда

В Украине будут собирать швейцарские поезда

Укрзализныця подписала меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства пассажирского подвижного состава швейцарской компания Stadler CIS AG.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Согласно документу, стороны будут вместе прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования. Кроме этого, если Stadler CIS AG победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для Укрзализныци, компания планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с мировыми производителями железнодорожного подвижного состава, которые себя зарекомендовали в работе на других железных дорогах мира, в том числе на широкой колее. Одним из таких потенциальных партнеров является Stadler, который поставлял подвижной состав для Белорусской железной дороги. Но наше главное условие такого партнерства является неизменным — локализация производства на территории Украины. Ведь это привлечение дополнительных средств в экономику и развитие тяжелой промышленности нашей страны», — заявил глава У З Иван Юрик.

По его словам, поезда производства Stadler могут быть задействованы в пригородных и региональных пассажирских перевозках, а также в проектах City Express.

«В этом году железнодорожная отрасль Украины получила максимальную бюджетную поддержку на обновление пассажирского подвижного состава, закупку около 100 пассажирских вагонов и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Но в этом ключе также крайне важно обеспечить максимальный уровень локализации производства, что создаст дополнительные рабочие места для людей и даст стимул для развития нашей экономики», — отметил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

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По материалам Корреспондент.net
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