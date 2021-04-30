Цена на медь перевалила за $10 300 за тонну, превысив исторический максимум

Цена на медь взлетела до рекордно высокого уровня, поскольку оптимизм, связанный с восстановлением мировой экономики после пандемии, способствует росту товарных рынков.

Как сообщает Bloomberg, цена меди в ходе торгов на Лондонской бирже металлов выросла на 1,59% до $10 307 за тонну. В этом году цены выросли более чем на 30% и более чем вдвое превысили минимум марта прошлого года.

По данным агентства, ожидания роста экономики стимулируют рост цен на металлы, которые являются индикатором экономики, на рынках по всему миру. Меры стимулирования и развертывания вакцин стимулируют перспективы возрождения спроса, который будет ограничивать предложение, в то время как решающая роль меди в переходе на экологически чистую энергию призвана обеспечить долгосрочные выгоды.

Читайте также: В мире стремительно растут цены на сырье – Bloomberg

Цена железной руды превысила рекордную отметку в $200 за тонну, а цена на олово демонстрирует самые высокие показатели за последние десять лет в свыше $30 000, отмечает агентство.

С другой стороны, всплеск цен на сырье также вызывает опасения по поводу инфляции, и возникают вопросы о необходимости ответа со стороны центральных банков. В то время как многие политики из Федеральной резервной системы утверждают, что рост расходов носит временный характер, некоторые предприятия уже заявляют, что им необходимо поднять цены.