Новостройки столицы в апреле: изменение цен, динамика (инфографика)

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 18,5%. Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 1% и составила 28 250 грн/кв.м, за год – на 13,1%.

Об этом сообщает 100realty.ua.

Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Шевченковском (на 0,2%) и Оболонском (на 0,4%) районах. В других административных районах увеличение средневзвешенных цен составило от 0,5% в Деснянском до 4,7% в Подольске.

В 20% квартир высшего ценового сегмента средняя цена предложения составила 57 768 грн/кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 21 357 грн/кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройках Киева составил 2,7.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости Киева. В апреле к продаже предлагались квартиры в 204 объектах, согласно базе данных портала 100realty.ua. Среди них как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – 51%. Доля новостроек бизнес-класса – 23%, эконом-класса – 16% и премиум-класса – 10% от общего количества.

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