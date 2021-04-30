Новостройки столицы в апреле: изменение цен, динамика (инфографика)

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 18,5%. Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 1% и составила 28 250 грн/кв.м, за год – на 13,1%.
Об этом сообщает 100realty.ua.
Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Шевченковском (на 0,2%) и Оболонском (на 0,4%) районах. В других административных районах увеличение средневзвешенных цен составило от 0,5% в Деснянском до 4,7% в Подольске.
В 20% квартир высшего ценового сегмента средняя цена предложения составила 57 768 грн/кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 21 357 грн/кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройках Киева составил 2,7.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости Киева. В апреле к продаже предлагались квартиры в 204 объектах, согласно базе данных портала 100realty.ua. Среди них как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – 51%. Доля новостроек бизнес-класса – 23%, эконом-класса – 16% и премиум-класса – 10% от общего количества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ФЛП жалуются на отказы в получении 8000 грн: эксперт объяснил причиныВчера, 15:30 - 1483 4
Обяжут ли украинцев нести наличные в банки и какие налоги предлагают платить12 ч. назад - 10447 3
Долги за коммуналку превысят 100 млрд грн: в Раде назвали риски «рыночной» цены на газ5 ч. назад - 609 2
Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверение3 ч. назад - 294 1
Уже полмиллиона людей желают воспользоваться спутниковым интернетом Илона Маска16 ч. назад - 389 1
Обяжут ли украинцев нести наличные в банки и какие налоги предлагают платить12 ч. назад - 10447 3
Эксперт назвал самую выгодную и самую неудачную валютную инвестицию в 2021 году (инфографика)10 ч. назад - 2906
Кому предлагают зарплату от 20 тыс. грн12 ч. назад - 2145
В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимостиВчера, 20:36 - 788
Онлайн-арест счетов за долги: как будет происходить10 ч. назад - 706 1
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавирусаПозавчера, 12:10 - 939
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1962 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 629
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 820
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2163 5