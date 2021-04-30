В Кривом Роге сделали городской транспорт полностью бесплатным для горожан впервые в Украине

Жители Кривого Рога получили возможность пользоваться городским транспортом на безвозмездной основе с 1 мая. В частности, можно будет ездить в трамваях, троллейбусах, коммунальных автобусах и скоростном трамвае, не платя за проезд.

Соответствующее разрешение выдал Антимонопольный комитет Украины, сообщает 0564.

«Наши специалисты прошли все регуляторные процедуры в кратчайшие сроки и добились положительного заключения Антимонопольного комитета Украины. Уже с 1 мая все зарегистрированные жители Кривого Рога с «Картой криворожца» могут пользоваться коммунальным общественным транспортом бесплатно», — прокомментировал мэр Константин Павлов.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, нужно стать владельцем «Карты криворожца». Первая выдача такой карты является бесплатной.

Для льготных категорий населения до 1 сентября будет действовать переходный период. В течение этого времени льготники могут предъявлять кондуктору соответствующий документ. Но с начала сентября ездить в коммунальном транспорте бесплатно можно будет исключительно с «Картой криворожца».

«Карта криворожца» является многофункциональной. С ее помощью можно контролировать время пребывания детей в школе. Вскоре через мобильное приложение владельцы карты смогут:

получать скидки и делать онлайн-заказы лекарств в коммунальных аптеках Кривого Рога;

быстро оформить компенсацию из городского бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг;

безналично оплачивать питание школьников;

пользоваться расписанием движения транспорта в реальном времени.

Карту можно оформить на сайте Центра электронных платежей или проконсультироваться о возможности ее получения по телефонам: (0800) 21-32-55, (0564) 62-04-22.

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