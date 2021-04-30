В Кривом Роге сделали городской транспорт полностью бесплатным для горожан впервые в Украине

Жители Кривого Рога получили возможность пользоваться городским транспортом на безвозмездной основе с 1 мая. В частности, можно будет ездить в трамваях, троллейбусах, коммунальных автобусах и скоростном трамвае, не платя за проезд.
Соответствующее разрешение выдал Антимонопольный комитет Украины, сообщает 0564.
«Наши специалисты прошли все регуляторные процедуры в кратчайшие сроки и добились положительного заключения Антимонопольного комитета Украины. Уже с 1 мая все зарегистрированные жители Кривого Рога с «Картой криворожца» могут пользоваться коммунальным общественным транспортом бесплатно», — прокомментировал мэр Константин Павлов.
Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, нужно стать владельцем «Карты криворожца». Первая выдача такой карты является бесплатной.
Для льготных категорий населения до 1 сентября будет действовать переходный период. В течение этого времени льготники могут предъявлять кондуктору соответствующий документ. Но с начала сентября ездить в коммунальном транспорте бесплатно можно будет исключительно с «Картой криворожца».
«Карта криворожца» является многофункциональной. С ее помощью можно контролировать время пребывания детей в школе. Вскоре через мобильное приложение владельцы карты смогут:
Карту можно оформить на сайте Центра электронных платежей или проконсультироваться о возможности ее получения по телефонам: (0800) 21-32-55, (0564) 62-04-22.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца годаВчера, 20:00 - 8585 6
Эксперты дали прогноз курса гривны на летоВчера, 17:04 - 10171 3
Блинкен не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе" – ЦПК3 ч. назад - 350 2
Должника по алиментам заставили заплатить долг за 14 летВчера, 17:32 - 1128 2
Украина до 2023 года планирует построить мост в Молдову через Днестр5 ч. назад - 303 1
Эксперты дали прогноз курса гривны на летоВчера, 17:04 - 10171 3
ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца годаВчера, 20:00 - 8585 6
Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗСВчера, 20:40 - 5646
Евросоюз расширил список стран, въезд из которых разрешен (инфографика)Вчера, 15:00 - 1272 1
Должника по алиментам заставили заплатить долг за 14 летВчера, 17:32 - 1128 2
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавирусаОколо часа назад - 128
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1769 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 583
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 771
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2055 5