Tesla разрабатывает платформу данных для владельцев автомобилей в Китае

Американский производитель электромобилей Tesla заявил, что разрабатывает платформу для владельцев автомобилей в Китае, которая позволит им получать доступ к данным, генерируемым их автомобилями.

Как сообщает Reuters, автопроизводитель запланировал запустить платформу данных в этом году.

Это первый раз, когда автопроизводитель объявил о планах предоставить клиентам доступ к данным об автомобилях в Китае, крупнейшем автомобильном рынке в мире.

За последние годы автопроизводители оснащают все больше автомобилей камерами и датчиками для съемки окружающего пространства. Контроль использования, отправки и хранения этих изображений – быстрорастущая проблема для отрасли и регулирующих органов во всем мире.

Напомним: в марте власти Китая, проведя испытания, выяснили, что оптические сенсоры электромобилей Tesla способны передавать изображения. Они опасаются, что они будут передаваться в США, возможно, вместе с геолокацией, личной информацией водителя и номерами телефонов, синхронизированных с автомобилем.

После запрета въезда автомобилей Tesla на территорию жилых комплексов для военнослужащих Илон Маск заявил, что его компания закроется, если ее автомобили будут использоваться для шпионажа.