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Как выбрать квартиру: 8 советов для поиска жилья

Как выбрать квартиру: 8 советов для поиска жилья

Чтобы купить комфортное жилье, следует приложить усилия и изучить все факторы, которые будут влиять на проживание в нем.

Эксперты портала flombu.com проанализировали, как выбрать квартиру на вторичном рынке и не прогадать: что влияет на комфортную жизнь в жилище и на что обратить особое внимание при его выборе.

1. Удачный район города. Если вы работаете в центре города, а квартиру присматриваете на окраине, вероятность того, что вам понравится добираться на работу и обратно через полгорода, не очень высока. Или, скажем, ваше жилье находится далеко от важных локаций (например, далеко от родителей, которых часто навещаете).

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Выбирая квартиру, учтите расстояния, которые придется ежедневно преодолевать в переезде из одного района города в другой. Удачный район для проживания тот, который не отдаляет вас от мест, где вы часто бываете. Ведь дорога туда и обратно будет “красть» время.

2. Развитая социальная инфраструктура. В выборе квартиры стоит изучить, есть ли неподалеку многоэтажки важные объекты:

  • медицинские учреждения (поликлиники, медицинские центры, больницы);
  • образовательные учреждения (детские сады, школы, гимназии);
  • заведения торговли (магазины, рынки, супермаркеты).

Медицинская, продовольственная и образовательная составляющие инфраструктуры сверхважны для комфортного проживания. Они должны быть близко.

3. Благоприятная экологическая зона. Чистый воздух вокруг – это приоритет в выборе жилища. Часто в экологически неблагоприятные районы заманивают покупателей недвижимости более низкими ценами. Но стоит ли дышать промышленными выбросами и бояться приоткрыть форточку?

Пройдитесь по окружающей территории и посмотрите, не работают ли неподалеку промышленные предприятия, которые портят экологию. Ведь, несмотря на низкую цену квартиры, жить в таком окружении некомфортно.

4. Достаточная придомовая территория. Если на одного жителя многоэтажки в среднем отведено 7 метров придомовой зоны, вашим детям будет где играть. Это «золотой» критерий размеров территории вокруг многоквартирного дома. Для комфортной жизни придомовая территория должна быть достаточной.

5. Наличие парковки. Для владельцев авто место для парковки – необходимость: не нужно думать и искать, где оставить машину. Если на парковке найдется место для 2 автомобилей от одной квартиры – это лучший вариант. Впрочем, паркоместо для одного авто – тоже замечательно.

6. Общая безопасность дома. Задумайтесь, покупать ли квартиру там, где дом – как проходной двор: может войти каждый желающий. Домофон – элементарное средство для улучшения общей безопасности в доме. Кроме того, теперь ОСМД устанавливают в многоэтажках видеодомофоны и камеры видеонаблюдения.

Безопасность в доме – это плюс к Вашей комфортной жизни.

7. Качество стройматериалов. Энергоэффективность дома. Многоэтажка из кирпича, керамоблока или газоблока имеет однозначное преимущество перед панельными домами. Качество материалов, из которых построен дом, продлевает долговечность жилья. В то же время заметьте, оснащена ли многоэтажка энергоэффективными конструкциями, ведь утепление дома, автономное отопление или «зеленые технологии» помогут существенно экономить на оплате за потребленные энергоресурсы.

8. Слаженная работа коммуникационных систем. Для комфортной жизни нужна бесперебойная работа коммуникационных составляющих. Если в многоэтажке есть неполадки с коммуникациями, они будут касаться и вас. Выбирая квартиру, поинтересуйтесь у жителей, налажена ли в доме работа коммуникационных систем.

Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

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По материалам Finance.UA
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