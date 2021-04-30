В апреле объем торгов на «Украинской бирже» вырос почти в 2 раза

В апреле объем торгов на «Украинской бирже» вырос на 98% до 537,3 млн гривен по сравнению с мартом.
Об этом говорится в сообщении биржи.
Общий объем торгов на «Украинской бирже» в апреле составил 537 272 323,13 гривен, а общее количество сделок — 513.
В структуре торгов в апреле на корпоративные облигации приходилось 1,68% суммарного оборота или 9 025 282,41 гривен, 52,12% – на государственные облигации или 280 001 485,56 гривен, 6,16% – на акции или 33 098 461,44 гривен, на инвестиционные сертификаты — 0,26% или 1 395 427,92 гривен, на иностранные ценные бумаги 39,45% или 211 947 815,8 гривен и на фьючерсы 0,34% или 1 803 850 гривен.
В апреле Индекс украинских акций (индекс UX) увеличился на 0,32% с 1 874,58 до 1 880,57 пунктов.
Индекс украинских акций рассчитывается со старта торгов на «Украинской бирже» 26 марта 2009.
Начальное значение было принято равным 500 пунктам.
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