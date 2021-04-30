Пенсии в 2021: кому и за что будут уменьшать выплаты (инфографика)

В 2021 году прогнозируемо пенсии повысят около 10 миллионам украинцев. Однако, будут и те, кому их, наоборот, уменьшат, беря во внимание закон, регулирующий пенсионные выплаты. Кому ожидать уменьшение пенсии в текущем году и почему, рассказываем далее.
Причины уменьшения пенсии. Получить меньше пенсию, чем обычно украинцы могут по нескольким причинам, которые регулируются законом “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.
Основанием для взыскания части пенсии могут быть:
Регулятор имеет в виду случаи, когда украинцы теряют право на пенсию или на ее часть, однако не информируют об этом государство. В результате чего продолжают получать прежней размер пенсии дальше.
Еще одной распространенной причиной для ошибочных начислений, которые потом нужно будет вернуть государству, является изменение статуса получателя. Например, если получатель пенсии по потере кормильца завершает или прерывает учебу, он теряет право на пенсионное обеспечение.
Предполагается, что Пенсионный фонд на основании решения исполнительной службы или частного исполнителя списывать задолженность по пенсии украинцев вплоть до полного ее погашения. Заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Любовь Бричек отметила, что наиболее распространенная проблема – это списание пенсии по вине пенсионера.
Изменение пенсии в связи с трудоустройством. Что касается переплат в связи с трудоустройством пенсионера, то значение имеет не размер заработной платы, которую начал получать украинец, а сам факт занятости, ведь он влияет на право получать доплаты, надбавки, повышения, а также перерасчеты доплат к пенсии при изменении прожиточного минимума.
В то же время в законе осталась норма, согласно которой работающим пенсионерам перерасчет доплаты до минимального размера пенсии и за сверхнормативный стаж, связанные с повышением прожиточного минимума, не проводятся. Они проводятся только после того, как человек уволится с работы, рассказывает Любовь Бричек.
Украинец, который получает пенсию, должен проинформировать управление Пенсионного фонда по месту жительства об изменении размера пенсионных выплат в связи с трудоустройством не менее, чем в 10-дневный срок.
Как сообщить Пенсионный фонд о трудоустройстве. Нужно подать заявление о перерасчете пенсии как работающее лицо и приложить копию документа, подтверждает факт трудоустройства – приказ о зачислении на работу или договор о гражданско-правовых отношениях. Заявление можно принести самостоятельно регулятору или же подать его через веб-портал, или отправив бумажное письмо.
Как вернуть пенсионную переплату государству. Вернуть переплату пенсионер может добровольно, подав в органы Пенсионного фонда соответствующее заявление или перечислив излишне полученную пенсию на счет территориального органа фонда. В противном случае вопрос взыскания средств будет решаться через суд.
Размер пенсионных взысканий. Согласно закону, не исключены случаи, когда одновременно могут быть взысканы несколько отчислений. Однако отметим, что их общая сумма не должна превышать 50% или 20%. Очередность же взыскания при поступлении на одного человека нескольких исполнительных производств определяет только исполнитель.
Регулятор отмечает, что о списании части пенсионных выплат украинцу должна сообщить исполнительная служба или частный исполнитель. Однако не исключены случаи, когда сообщения не доходят до адресата.
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