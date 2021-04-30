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Должника по алиментам заставили заплатить долг за 14 лет

Должника по алиментам заставили заплатить долг за 14 лет

Должника по алиментам заставили заплатить долг за 14 лет.

Об этом сообщает Минюст.

На исполнении в Святошинском районном отделе государственной исполнительной службы в городе Киеве Центрального межрегионального управления Министерства юстиции с апреля 2007 года находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка.

Государственным исполнителем должник внесен в единый реестр должников, вынесены постановления об ограничении должника в праве выезда за границу, в праве управления транспортными средствами, в праве пользования оружием и в праве охоты.

Для предотвращения возможного отчуждения имущества, принадлежащего должнику, вынесено постановление об аресте имущества должника и объявлении запрета на его отчуждение, сведения об обременении имущества, принадлежащего должнику, зарегистрированы в соответствующих государственных реестрах.

После реализации имущества должника – однокомнатной квартиры, взыскана 14-летняя задолженность по алиментам в размере 120 298 грн и штраф – 60 149 грн.

В целом органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции в течение прошлой недели взыскали 144,5 млн грн алиментов. С начала 2021 года – 2 млрд грн алиментных платежей.

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По материалам Finance.UA
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