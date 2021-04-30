Должника по алиментам заставили заплатить долг за 14 лет.

Об этом сообщает Минюст.

На исполнении в Святошинском районном отделе государственной исполнительной службы в городе Киеве Центрального межрегионального управления Министерства юстиции с апреля 2007 года находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка.

Государственным исполнителем должник внесен в единый реестр должников, вынесены постановления об ограничении должника в праве выезда за границу, в праве управления транспортными средствами, в праве пользования оружием и в праве охоты.

Для предотвращения возможного отчуждения имущества, принадлежащего должнику, вынесено постановление об аресте имущества должника и объявлении запрета на его отчуждение, сведения об обременении имущества, принадлежащего должнику, зарегистрированы в соответствующих государственных реестрах.

После реализации имущества должника – однокомнатной квартиры, взыскана 14-летняя задолженность по алиментам в размере 120 298 грн и штраф – 60 149 грн.

В целом органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции в течение прошлой недели взыскали 144,5 млн грн алиментов. С начала 2021 года – 2 млрд грн алиментных платежей.

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