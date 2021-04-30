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Объемы выданных ипотечных кредитов: результаты опроса банков

Объемы выданных ипотечных кредитов: результаты опроса банков

Украинские банки сообщили, что в марте 2021 года выдали 750 кредитов на общую сумму 577,4 млн грн. Объемы выдачи кредитов выросли на 26% в противовес февралю 2021 года, и почти в 2,5 раза, если сравнивать с мартом 2020 года.

Об этом сообщает НБУ.

Количество новых сделок за месяц выросло на 22%, за год – на 83%. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению.

В целом в І квартале банки выдали 1811 ипотечных кредитов на общую сумму почти 1,4 млрд грн. Если сравнить с І кварталом прошлого года, то новое ипотечное кредитование выросло на 51% по количеству договоров и более чем в два раза в денежном измерении.

Рост ипотечного кредитования происходит преимущественно благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. Так, если сравнить с февралем 2021 года, в марте объемы выдачи кредитов на покупку жилья на вторичном рынке выросли на 28% или на 109,2 млн грн, на первичном рынке – на 15% или на 10,3 млн грн. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в марте составила 87% по объему от всех выданных кредитов.

Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти. Если в феврале он составлял около 742 тыс. грн, то в марте – 770 тыс. грн.

Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 837 тыс. грн, вторичной – 760 тыс. грн.

Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. Более 90% новых сделок (на сумму более 506 млн грн) заключили пять банков.

В отчетном периоде средняя эффективная ставка ипотечного кредита почти не изменилась:

  • на вторичном рынке она составляла 14,0% (в феврале – 13,9%),
  • на первичном – 17,4% (в феврале -17,1%).

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По материалам Finance.UA
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