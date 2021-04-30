Минздрав согласовал закупку лекарств на 4,7 млрд грн

Министерство здравоохранения Украины ускорило темпы работы в сфере госзакупок и согласовало документы на проведение закупки лекарств и лекарственных средств на сумму 4,7 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

«В 2021 году в государственном бюджете Украины на выполнение бюджетной программы Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 10,3 млрд гривен», — сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Она добавила, что государственному предприятию Медицинские закупки поручено приобрести лекарственные средства и медицинские изделия на 6,3 млрд гривен по 530 номенклатурным позициям.

Также ведомство согласовало документы для старта закупочных процедур в целом на сумму 4,7 млрд гривен — это 323 номенклатурные позиции.

«22 апреля передано для закупок восемь направлений, 23 апреля — еще три, в том числе это и взрослая онкология. 27 апреля согласован очень большой блок медицинских изделий по направлению сердечно-сосудистые заболевания. 30 апреля — детская гемофилия и легочная гипертензия», — рассказала Шаталова.

По информации из системы Prozorro, по состоянию на 30 апреля Г П Медзакупки объявило торги по 109 позициям на сумму 2,3 млрд грн. Это почти 5 млрд, которые Министерство уже согласовало для приобретения.

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