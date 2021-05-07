Когда государственный регистратор вправе отказать в госрегистрации вещных прав на недвижимое имущество

Государственный регистратор имеет право отказать в государственной регистрации права собственности, если имеются основания, указанные в Законе Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Об этом отметили в Министерстве юстиции Украины, передает пресс-служба ведомства в Telegram.

Основанием для отказа в государственной регистрации прав является предоставление документов, не позволяющих установить приобретение, изменение или прекращение прав на недвижимое имущество и их обременение.

При этом государственный регистратор при проведении регистрационных действий обязательно использует сведения:

Государственного земельного кадастра;

Единой государственной электронной системы в сфере строительства;

сведения других реестров или кадастров, автоматизированных информационных систем, держателем (распорядителем, владельцем, администратором) которых являются государственные органы.

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Кроме того, регистрационные действия на основании судебных решений совершаются исключительно на основании решений, полученных в результате информационного взаимодействия Государственного реестра прав и Единого государственного реестра судебных решений. В случае проведения регистрационных действий на основании решений судов, вступивших в законную силу, до введения соответствующего информационного взаимодействия регистрационные действия на основании решений судов совершаются по обращению заявителя.

Также государственный регистратор обязательно использует сведения Единого государственного реестра судебных решений о наличии судебного решения в соответствующем реестре в электронной форме, соответствии его по документарной информации и реквизитам. В случае отсутствия решения суда в Едином государственном реестре судебных решений государственный регистратор прав на недвижимое имущество запрашивает копию такого решения суда, заверенную в установленном порядке, от соответствующего суда.

Направление запроса в суд о получении копии решения суда является основанием для приостановки рассмотрения заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

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