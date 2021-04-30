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Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 6 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз без изменений.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,99 гривен за литр (+0,08 гривен), на бензин А-95 — 28,98 гривен за литр (+0,13 гривен), на дизельное топливо — 28,27 гривен за литр (+0,04 гривен), на автогаз — 15,77 гривен за литр (+0,00 гривен).


Инфографика: РБК-Украина

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Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 гривен за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривен, дизельное топливо — на 15,7% до 27,8 гривен.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 гривен за литр.

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По материалам РБК-Украина
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