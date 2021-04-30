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YouTube тестирует функцию автоматического перевода заголовков и описаний видеороликов

YouTube тестирует функцию автоматического перевода заголовков и описаний видеороликов

Видеосервис YouTube начал тестировать функцию автоматического перевода заголовков и сопроводительных описаний видеороликов на родной язык пользователя.

Об этом пишет Android Police.

Предположительно, компания пока экспериментирует с функцией, так как официального анонса пока не было.

Несколько зрителей заявили, что уже встречали случаи перевода заголовков видеороликов, описаний и скрытых субтитров на португальский и турецкий языки. Это распространяется на разные платформы — мобильные и ПК. Сколько пользователей получили доступ к опции, не уточняется.

Напомним, что ранее Google интегрировала в Chrome поддержку субтитров для видео в режиме реального времени. Функция распознаёт англоязычную речь даже при выключенном звуке практически из любых видеороликов. Появится ли поддержка остальных языков, пока неясно.

По материалам 3dnews.ru
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