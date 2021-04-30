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Укрпочта в три раза увеличила лимит выдачи наличных

Укрпочта в три раза увеличила лимит выдачи наличных

С 5 мая Укрпочта увеличила лимиты на выдачу наличных в три раза.

Об этом пишет пресс-служба компании.

Отныне лимит выдачи наличных с платежной карты через POS-терминал составляет от 50 грн до 15 тыс. грн за одну операцию. Снятие наличных с карт бесплатно (комиссию за снятие средств может снимать банк-эмитент).

«Укрпочта входит в ТОП-7 компаний-эквайеров по количеству POS-терминалов. В отличие от остальных из этого списка, а это банки, POS-терминалы Укрпочты размещены в том числе в отделениях в небольших населенных пунктах с численностью от 2 тыс человек, где нет банкоматов. И терминалы Укрпочты – не единственный способ снять наличные с карты. В планах компании на 2021 год расширение сети POS-терминалов, в том числе и для отделений в селах, чтобы обеспечить как можно большее количество клиентов доступом к финансовым и почтовым услугам», – прокомментировал Дмитрий Полищук, заместитель генерального директора Укрпочты по развитию сети.

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POS-терминалами оборудованы автоматизированные отделения Укрпочты, а это 3,2 тыс. отделений по всей Украине.

В целом сеть POS-терминалов Укрпочты насчитывает 5 тысяч единиц.

За первый квартал 2021 года услугой снятия наличных через POS-терминалы клиенты Укрпочты воспользовались более 207 тыс. раз на общую сумму 287 млн ​​грн.

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По материалам Finance.UA
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