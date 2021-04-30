Компании «Укрзализныци» перечислят 50% прибыли за 2020 год в госбюджет

Частные акционерные общества, которые входят в сферу управления АО «Укрзализныця» («УЗ»), перечислят 50% прибыли за 2020 год как дивиденды в госбюджет.
Об этом сообщил и. о. председателя правления «УЗ» Иван Юрик, передает пресс-служба компании.
«На заседании правления мы заслушали и утвердили отчеты годового общего собрания наших частных акционерных обществ. Все они в прошлом году завершили работу прибыльно. Правлением „Укрзализныци“ принято решение 50% чистой прибыли этих предприятий направить на выплату дивидендов», — сообщил Иван Юрик.
Отмечается, что в сферу управления «УЗ» входят 7 компаний: «Львовский локомотиворемонтный завод», «Запорожский электровозоремонтный завод», «Днепропетровский тепловозоремонтный завод», «Коростенский завод железобетонных шпал», «Киевский электровагоноремонтный завод», «Гниванский завод спецжелезобетона» и «Киевский электротехнический завод «Транссигнал».
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