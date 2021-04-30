Межбанк: чего ждать от «дочек» иностранных компаний и местных игроков

Четверг, 6 мая — середина этой короткой рабочей недели. Уже послезавтра начнутся новые три дня праздников и компании будут это учитывать в своих хозяйственных планах. На пятницу уже никто не станет оставлять большое число текущих расчетов с местными контрагентами и иностранными партнерами. И поэтому сегодня на межбанк выйдут все те клиенты, кто хочет хоть что-то успеть сделать за первую праздничную декаду мая. Это приведет к оживлению валютного рынка и по нашим прогнозам, объемы операций на торгах 6 мая будут находиться в пределах до $ 110−130 млн при совершении до 400−430 сделок.
Вчера все складывалось достаточно позитивно для гривны и предложение активно превышало спрос, что и отразилось укреплением курса нацвалюты относительно доллара до уровня 27,715/27,74 к концу рабочего дня. В принципе, достаточно оптимистичны перспективы по курсу гривны и сегодня. Активность покупателей пока низкая, а продавцы создают неплохой уровень предложения.
Но есть одно «но». Это поведение «дочек» иностранных компаний и банков, которые сегодня-завтра должны покупать валюту под репатриацию дивидендов. Именно от их поведения и курсовых задач в ближайшие два дня и будет зависеть тренд на межбанке. Пока, по данным Finance.ua, основная часть «иностранцев» предпочитает покупать валюту небольшими порциями, чтобы не «взрывать» котировки и закрывать свои валютные покупки подешевле. Скорее всего, этой тактики они будут придерживаться и сегодня. Но если кто-то из крупных иностранных покупателей «перестарается» с покупкой или они одновременно выйдут на торги и изменят соотношение спроса и предложения — ситуативно курс пойдет вверх.
В этом и основная интрига сегодняшнего дня — смогут ли «дочки» иностранных компаний закрыть свои вопросы по покупке валюты, не развернув курс в сторону роста. Тем более, что НБУ, как показала практика, при росте котировок на межбанке в подобной ситуации покупки валюты иностранцами под вывод дивидендов обычно в ход торгов не вмешивается и курс за счет интервенций не сдерживает. Мы уверены, что так же поступит регулятор и в этот раз.
Спекулянты в четверг будут работать в формате «в две стороны», а также зарабатывать на колебаниях евро относительно гривны в течение дня. Но если они увидят рост спроса на валюту со стороны «дочек» иностранцев, то с большим удовольствием постараются максимально раскачать котировки во время торгов в четверг и в пятницу.
Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua 6 мая будут в пределах: доллар — коридор 27,65−27,90 грн, евро — коридор 33,10−33,55 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,71 / 27,74
евро — 33,24 / 33,27
Курсы валют на Межбанке
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