Можно ли регистрировать налоговую накладную в праздничный или выходной день

Согласно Налоговому кодексу Украины на дату возникновения налоговых обязательств налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) в установленный НКУ срок.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Тернопольской области.
Согласно законодательству регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в ЕРНН должна производиться с учетом предельных сроков:
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Как быть с выходными:
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