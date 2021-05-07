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Можно ли регистрировать налоговую накладную в праздничный или выходной день

Можно ли регистрировать налоговую накладную в праздничный или выходной день

Согласно Налоговому кодексу Украины на дату возникновения налоговых обязательств налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) в установленный НКУ срок.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Тернопольской области.

Согласно законодательству регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в ЕРНН должна производиться с учетом предельных сроков:

  • для налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, составленным с 1 по 15 календарный день (включительно) календарного месяца, – до последнего дня (включительно) календарного месяца, в котором они составлены;
  • для налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, составленным с 16 по последний календарный день (включительно) календарного месяца – до 15 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;

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  • для сводных налоговых накладных и/или расчетов корректировки к таким сводным налоговым накладным, составленным по операциям, определенным п. 198.5 ст. 198 и п. 199.1 ст. 199 НКУ, – в течение 20 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​месяца, в котором они составлены;
  • для расчетов корректировки, составленных поставщиком товаров/услуг к налоговой накладной, составленной на получателя – плательщика налога, в которых предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, – в течение 15 календарных дней со дня получения такого расчета корректировки к налоговой накладной получателем (покупателем).

Как быть с выходными:

  • согласно Порядку ведения Единого реестра налоговых накладных, операционный день длится в рабочие дни с 8:00 до 20:00;
  • если предельные сроки регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировки приходятся на выходной, праздничный или нерабочий день, такой день считается операционным днем.

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По материалам Finance.UA
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