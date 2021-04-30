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Миллиардер Баффет назвал преемника своей бизнес-империи

Миллиардер Баффет назвал преемника своей бизнес-империи

В случае, если Уоррен Баффет уйдет с поста СЕО холдинговой компании Berkshire Hathaway или не сможет выполнять свои обязанности, его позицию займет действующий вице-президент Грег Абель.

Об этом по итогам ежегодного собрания Berkshire Hathaway сообщает CNBC.

«Директора согласны с тем, что, если бы со мной что-то случилось сегодня вечером, завтра утром все возьмет на себя Грег», — заявил Баффет.

Указано, что в компании Абель руководит всеми операциями, не связанными со страхованием.

При этом вторым претендентом на должность СЕО Баффет назвал Аджита Джайна, который руководит всеми операциями по страхованию Berkshire.

Он также добавил, что возраст был решающим фактором для выбора преемника — Грегу Абелю 58 лет, а Аджиту Джайну — 69 лет. Самому Баффету сейчас 90 лет.

Как отмечает издание, вопрос о том, кто возьмет на себя управление после Баффета, был источником спекуляций более 15 лет. В течение нескольких лет предполагалось, что преемником Баффета станет Дэвид Сокол, руководивший компанией MidAmerican Energy, которая теперь называется Berkshire Hathaway Energy, и NetJets для Berkshire. Однако он покинул Berkshire Hathaway в 2011 году.

Напомним, в марте 2021 года глава холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет стал пятым человеком в списке миллиардеров Forbes, чье состояние превышает $ 100 млрд.

Как известно, Уоррен Баффет родился 30 августа 1930 года, американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов.

Ранее сообщалось, что американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, руководителем которой является предприниматель и инвестор Уоррен Баффетт, из-за допущенного им просчета потеряла около $ 11 млрд.

По материалам Дело
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