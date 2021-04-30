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Как изменить целевое назначение участка: пошаговый алгоритм

Как изменить целевое назначение участка: пошаговый алгоритм

Как изменить целевое назначение земельного участка, рассказывает Минюст в пошаговом алгоритме.

Необходимо нотариально заверенное заявление на изменение целевого назначения земельного участка, подписанное собственником. Именно это заявление и будет основанием для разработки проекта землеустройства по отводу земельного участка частной собственности, целевое назначение которого меняется.

Для разработки этой документации необходимо обратиться в землеустроительную организацию, которая имеет в своем штате сертифицированных инженеров-землеустроителей, и заключить соответствующий договор на разработку проекта землеустройства.

Разработка необходимой документации со всеми согласованиями занимает в среднем от 1-го до нескольких месяцев, в течение которых необходимо получить дополнительные исходные данные, разработать документацию (составить картографические материалы, чертежи и пр.)

Разработанный проект землеустройства необходимо согласовать в следующих организациях:

  • местное управление Госгеокадастра;
  • местный отдел архитектуры и градостроительства;
  • другие организации в отдельных индивидуальных случаях.

Заключение о рассмотрении поданных документов направляется разработчику на электронную почту, заверенное только Электронной цифровой подписью и должно содержать QR-код.

После получения положительного заключения по результатам согласования, проект землеустройства по отводу земельного участка передается на утверждение в сельский, поселковый, городской совет. Они на очередной сессии принимают решение об утверждении или об отказе в утверждении этой документации. Отказ в утверждении может быть обжалован в судебном порядке.

Здесь также стоит отметить, что утверждение документации по земельному участку, который находится за пределами населенного пункта, осуществляется районной государственной администрацией.

Согласование материалов месторасположения объекта, который предполагается разместить на земельном участке особо ценных земель государственной или коммунальной собственности с изменением его целевого назначения, осуществляется по согласованию с Верховной Радой Украины.

Кабинет Министров Украины согласовывает изменение целевого назначения земельных участков природно-заповедного и другого природоохранного назначения, историко-культурного, лесохозяйственного назначения, находящихся в государственной или коммунальной собственности.

После утверждения подаете проект землеустройства по отводу земельного участка государственному кадастровому регистратору в местное управление Госгеокадастра с целью внесения сведений об изменении целевого назначения в Государственный земельный кадастр (ГЗК).

Плата за внесение в земельный кадастр сведений об изменении целевого назначения земельного участка отменена.

Информация о новом целевом назначении земельного участка передается из Государственного земельного кадастра в реестр вещных прав на недвижимое имущество без вашего участия автоматически.

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По материалам Finance.UA
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