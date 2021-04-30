Кто может уходить в декретный отпуск, кроме мамы

Согласно статье 18 Закона Украины «Об отпусках» после окончания отпуска по беременности и родам по желанию женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи.
«Некоторые мужчины плохо знают законодательство и думают, что право уйти в декретный отпуск имеет только женщина. А мужская же роль сводится к обеспечению семьи. Даже если заработная плата женщины на момент рождения ребенка выше, чем у мужчины», — говорят эксперты.
Кроме матери ребенка этот отпуск может быть использован полностью или частями также:
Отец намерен воспользоваться отпуском по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Какие документы нужны для оформления декретного отпуска отцу ребенка (или другому лицу)?
По месту работы необходимо предоставить:
Работодатели не имеют законного права отказывать отцу, который изъявил желание уйти в декретный отпуск.
По желанию человека, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, он может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому. В случае выхода на работу отпуск прерывается, однако выплата помощи при рождении ребенка не прекращается.
Как засчитывается в стаж. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитываются как в общий, так и в непрерывный стаж работы и в стаж работы по специальности.
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