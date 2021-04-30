Кто может уходить в декретный отпуск, кроме мамы

Согласно статье 18 Закона Украины «Об отпусках» после окончания отпуска по беременности и родам по желанию женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи.

«Некоторые мужчины плохо знают законодательство и думают, что право уйти в декретный отпуск имеет только женщина. А мужская же роль сводится к обеспечению семьи. Даже если заработная плата женщины на момент рождения ребенка выше, чем у мужчины», — говорят эксперты.

Кроме матери ребенка этот отпуск может быть использован полностью или частями также:

отцом ребенка;

бабушкой, дедушкой;

другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком;

лицом, усыновившим или взявшим под опеку ребенка;

одним из приемных родителей и родителей-воспитателей.

Отец намерен воспользоваться отпуском по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Какие документы нужны для оформления декретного отпуска отцу ребенка (или другому лицу)?

По месту работы необходимо предоставить:

заявление на имя руководителя с просьбой о декретном отпуске;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку о том, что мать ребенка не ушла в декретный отпуск по уходу за ребенком по своему месту работы или вышла на работу до окончания срока социального отпуска.

Работодатели не имеют законного права отказывать отцу, который изъявил желание уйти в декретный отпуск.

Реклама

По желанию человека, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, он может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому. В случае выхода на работу отпуск прерывается, однако выплата помощи при рождении ребенка не прекращается.

Как засчитывается в стаж. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитываются как в общий, так и в непрерывный стаж работы и в стаж работы по специальности.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫