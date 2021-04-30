Глава НКЦБФР хочет реализовать «народное» IPO для госкомпаний

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов хочет организовать программу для предоставления возможности гражданам купить акции госкомпаний.

Об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов.

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«Мы будем пытаться организовать „народные“ IPO для государственных предприятий, которые являются собственностью государства на 100%. Мы попробуем небольшие пакеты реализовать с помощью IPO и предложить широкому кругу инвесторов», — заявил глава НКЦБФР.

По его словам, это поможет привлечению инвестиций одновременно и в государство, и в бюджет.

«Народные IPO были в наших соседних странах, и это дало хороший результат в первую очередь для государства» — сообщил Магомедов.

Напомним, Руслан Магомедов намерен сделать ставку на развитие энергобирж и клиринга в сотрудничестве с рынком.

Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил экс-советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.