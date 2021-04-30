Стало известно, сколько заработали за 2020 год руководители крупнейших автопроизводителей США

Самым успешным топ-менеджером стала Мэри Барра, директор General Motors, а Илон Маск, тем временем, фактически не заработал ничего.

Генеральный директор General Motors Мэри Барра получила самую высокую зарплату среди топ-менеджеров трех крупнейших автокомпаний США в 2020 году, заработав 23,7 миллиона долларов. Ее базовая заработная плата – 2 миллиона долларов, но она также получила бонусы в размере 3,8 миллиона долларов и 13,1 миллиона долларов в акциях.

В 2020 году Майк Мэнли был генеральным директором Fiat Chrysler Automobiles до слияния компании с PSA и образования альянса Stellantis, и успел заработать на этом посту 14,2 миллиона долларов. На руководящем посту Ford также произошли изменения, в октябре 2020 года. Джим Хакетт, предыдущий босс Ford, получил 16,7 миллиона долларов, а Джим Фарли, нынешний генеральный директор, успел получить за прошлый год 11,8 миллиона долларов.

Tesla также объявила о выплате руководству. Илон Маск не получил ни одной зарплаты в 2020 году. Однако он выполнил шесть из заранее определенных этапов в своем контракте. Это дает ему возможность приобрести 50,6 миллиона акций Tesla по 70,01 долларов за акцию. Актуальная стоимость акций сейчас чуть меньше 700 долларов за единицу, а это значит, что Маск может получить около 32 миллиардов долларов, продав свои акции, по данным Business Insider. Хотя его соглашение предусматривает, что он должен сохранять акции в течение пяти лет, прежде чем сможет их продать.

Для сравнения с исполнительными директорами других автопроизводителей, босс Ferrari Луи Камильери, который покинул свой пост в декабре 2020 года, заработал 375 846 евро за 2020 год. Из них 363 960 евро – это его зарплата, а еще 11 886 евро – дополнительные выплаты, которые включали доступ к служебному автомобилю Ferrari.

Генеральный директор Daimler Ола Калениус заработал 1,34 миллиона евро и еще 3,5 миллиона евро в виде бонусов в 2019. А в 2020 году он принял 20-процентное снижение заработной платы, как часть реакции автопроизводителя на вспышку COVID-19, сообщает Automotive News Europe.

Информацию о зарплатах генеральных директоров японских автопроизводителей найти сложнее. В 2018 году Акио Тойода, руководитель Toyota, заработал 379 миллионов иен – около 3,5 млн долларов, по текущему курсу.

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