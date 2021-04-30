0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

Первое устройство Google на базе ОС Fuchsia готово к выпуску

Первое устройство Google на базе ОС Fuchsia готово к выпуску

Американская компания сертифицировала первое устройство, работающее под управлением новой операционной системы Fuchsia.

Это программное обеспечение разрабатывается поисковым гигантом в течение уже нескольких лет и потенциально может стать альтернативой Android.

Новое устройство Google на базе ОС Fuchsia засветилось на сайте Bluetooth Special Interest Group (SIG). В документации речь идёт о гаджете под названием Google Home Hub с программным обеспечением Fuchsia 1.0. Примечательно, что фирменный умный экран больше двух лет назад был переименован в Nest Hub, актуальные версии которого работают на базе платформы Google Cast.

Предположительно, сначала Google выпустит модифицированный Home Hub с ОС Fuchsia ограниченной серией. Это даст возможность самой компании опробовать новое программное обеспечение на реальном устройстве и предоставить его разработчикам для тестирования своих приложений. Коммерческая версия новинки может появиться позже.

Как известно, текущие операционные системы Google — Android и Chrome OS — работают на базе ядер Linux, а Fuchsia основывается на Zircon. Это аппаратное обеспечение использует меньше ресурсов для запуска приложений, что может улучшить производительность и энергоэффективность устройств. О появлении смартфонов на базе Fuchsia пока нет никакой информации.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.