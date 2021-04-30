Первое устройство Google на базе ОС Fuchsia готово к выпуску

Американская компания сертифицировала первое устройство, работающее под управлением новой операционной системы Fuchsia.

Это программное обеспечение разрабатывается поисковым гигантом в течение уже нескольких лет и потенциально может стать альтернативой Android.

Новое устройство Google на базе ОС Fuchsia засветилось на сайте Bluetooth Special Interest Group (SIG). В документации речь идёт о гаджете под названием Google Home Hub с программным обеспечением Fuchsia 1.0. Примечательно, что фирменный умный экран больше двух лет назад был переименован в Nest Hub, актуальные версии которого работают на базе платформы Google Cast.

Предположительно, сначала Google выпустит модифицированный Home Hub с ОС Fuchsia ограниченной серией. Это даст возможность самой компании опробовать новое программное обеспечение на реальном устройстве и предоставить его разработчикам для тестирования своих приложений. Коммерческая версия новинки может появиться позже.

Как известно, текущие операционные системы Google — Android и Chrome OS — работают на базе ядер Linux, а Fuchsia основывается на Zircon. Это аппаратное обеспечение использует меньше ресурсов для запуска приложений, что может улучшить производительность и энергоэффективность устройств. О появлении смартфонов на базе Fuchsia пока нет никакой информации.