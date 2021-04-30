Цены на квартиры в новостройках возле станций метро (инфографика)

Стоимость квартир в новостройках Киева зависит от расположения дома, в том числе и относительно станции метро.
Об этом сказано в аналитике Стройобзор.
Высотки, которые возводят возле центральных станций столичной подземки, дороже. При этом купить бюджетную квартиру возле метро можно, но искать ее придется ближе к окраинам города.
В список самых дорогих локаций, где возводятся дома, попадают уже традиционно станция метро «Крещатик», «Кловская», «Золотые ворота» и «Арсенальная».
Если говорить о станциях метро, возле которых строят самые бюджетные дома, то здесь в первых рядах метро «Бориспольская», «Позняки» и «Дарница».
Святошинско-Броварская линия.
Академгородок – 24 930 грн. за кв. м
Житомирская – 32 369 грн. за кв. м
Святошин – 30 171 грн. за кв. м
Нивки – 39 389 грн. за кв. м
Берестейская – 27 842 грн. за кв. м
Шулявская – 26 350 грн. за кв. м
Политехнический институт – 45 464 грн. за кв. м
Вокзальная – 35 147 грн. за кв. м
Университет – 52 890 грн. за кв. м
Театральная – 0
Крещатик – 156 600 грн. за кв. м
Арсенальная – 75 983 грн. за кв. м
Днепр – 0
Гидропарк – 0
Левобережная – 33 023 грн. за кв. м
Дарница – 23 062 грн. за кв. м
Черниговская – 26 467 грн. за кв. м
Лесная – 26 606 грн. за кв. м
Сырецко-Печерская.
Сырец – 28 663 грн. за кв. м
Дорогожичи – 34 822 грн. за кв. м
Лукьяновская – 40 511 грн. за кв. м
Золотые ворота – 84 900 грн. за кв. м
Дворец Спорта – 62 256 грн. за кв. м
Кловская – 99 533 грн. за кв. м
Печерская – 54 552 грн. за кв. м
Дружбы народов – 60 609 грн. за кв. м
Выдубичи – 39 042 грн. за кв. м
Славутич – 28 756 грн. за кв. м
Осокорки – 34 744 грн. за кв. м
Позняки – 23 717 грн. за кв. м
Харьковская – 26 156 грн. за кв. м
Вырлица – 24 200 грн. за кв. м
Бориспольская – 23 485 грн. за кв. м
Красный хутор – 25 965 грн. за кв. м
Оболонско-Теремковская.
Героев Днепра – 26 123 грн. за кв. м
Минская – 57 763 грн. за кв. м
Оболонь – 25 915 грн. за кв. м
Почайна – 30 337 грн. за кв. м
Тараса Шевченко – 44 925 грн. за кв. м
Контрактовая площадь – 42 027 грн. за кв. м
Почтовая площадь – 59 739 грн. за кв. м
Площадь Независимости – 0
Площадь Льва Толстого – 0
Олимпийская – 63 961 грн. за кв. м
Дворец Украина – 56 000 грн. за кв. м
Лыбедская – 49 180 грн. за кв. м
Демиевская – 37 620 грн. за кв. м
Голосеевская – 38 686 грн. за кв. м
Васильковская – 25 079 грн. за кв. м
Выставочный центр – 32 000 грн. за кв. м
Ипподром – 40 406 грн. за кв. м
Теремки – 25 080 грн. за кв. м
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