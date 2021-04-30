Цены на квартиры в новостройках возле станций метро (инфографика)

Стоимость квартир в новостройках Киева зависит от расположения дома, в том числе и относительно станции метро.

Об этом сказано в аналитике Стройобзор.

Высотки, которые возводят возле центральных станций столичной подземки, дороже. При этом купить бюджетную квартиру возле метро можно, но искать ее придется ближе к окраинам города.

В список самых дорогих локаций, где возводятся дома, попадают уже традиционно станция метро «Крещатик», «Кловская», «Золотые ворота» и «Арсенальная».

Если говорить о станциях метро, возле которых строят самые бюджетные дома, то здесь в первых рядах метро «Бориспольская», «Позняки» и «Дарница».

Святошинско-Броварская линия.

Академгородок – 24 930 грн. за кв. м

Житомирская – 32 369 грн. за кв. м

Святошин – 30 171 грн. за кв. м

Нивки – 39 389 грн. за кв. м

Берестейская – 27 842 грн. за кв. м

Шулявская – 26 350 грн. за кв. м

Политехнический институт – 45 464 грн. за кв. м

Вокзальная – 35 147 грн. за кв. м

Университет – 52 890 грн. за кв. м

Театральная – 0

Крещатик – 156 600 грн. за кв. м

Арсенальная – 75 983 грн. за кв. м

Днепр – 0

Гидропарк – 0

Левобережная – 33 023 грн. за кв. м

Дарница – 23 062 грн. за кв. м

Черниговская – 26 467 грн. за кв. м

Лесная – 26 606 грн. за кв. м

Сырецко-Печерская.

Сырец – 28 663 грн. за кв. м

Дорогожичи – 34 822 грн. за кв. м

Лукьяновская – 40 511 грн. за кв. м

Золотые ворота – 84 900 грн. за кв. м

Дворец Спорта – 62 256 грн. за кв. м

Кловская – 99 533 грн. за кв. м

Печерская – 54 552 грн. за кв. м

Дружбы народов – 60 609 грн. за кв. м

Выдубичи – 39 042 грн. за кв. м

Славутич – 28 756 грн. за кв. м

Осокорки – 34 744 грн. за кв. м

Позняки – 23 717 грн. за кв. м

Харьковская – 26 156 грн. за кв. м

Вырлица – 24 200 грн. за кв. м

Бориспольская – 23 485 грн. за кв. м

Красный хутор – 25 965 грн. за кв. м

Оболонско-Теремковская.

Героев Днепра – 26 123 грн. за кв. м

Минская – 57 763 грн. за кв. м

Оболонь – 25 915 грн. за кв. м

Почайна – 30 337 грн. за кв. м

Тараса Шевченко – 44 925 грн. за кв. м

Контрактовая площадь – 42 027 грн. за кв. м

Почтовая площадь – 59 739 грн. за кв. м

Площадь Независимости – 0

Площадь Льва Толстого – 0

Олимпийская – 63 961 грн. за кв. м

Дворец Украина – 56 000 грн. за кв. м

Лыбедская – 49 180 грн. за кв. м

Демиевская – 37 620 грн. за кв. м

Голосеевская – 38 686 грн. за кв. м

Васильковская – 25 079 грн. за кв. м

Выставочный центр – 32 000 грн. за кв. м

Ипподром – 40 406 грн. за кв. м

Теремки – 25 080 грн. за кв. м

Справка Finance.ua:

Количество новостроек в крупнейших городах Украины за последние 5 кварталов увеличилось на 28%. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного в апреле 2021 года компанией Monitor.Estate. Начиная с января 2020 года, в 5 крупнейших городах Украины должно появиться 390 новых объектов жилой недвижимости, начавших активно продавать свои квадратные метры: Киев — 109; пригород — 70, Львов — 90, Одесса — 75, Харьков — 21, Днепр — 25.

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