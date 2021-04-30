Honda презентовала новую модель Civic (фото)

На днях японская автомобильная компания Honda представила комплектацию нового седана Civic одиннадцатого поколения.
Как сообщает «Мотор», авто имеет новый дизайн и кардинально измененный салон.
По информации издания, передние стойки седана чуть-чуть сдвинули к корме, удлинив таким образом капот; занизили линию остекления и расширили заднюю колею. Всю оптику, в том числе парковочные огни, перевели на светодиоды.
Новый салон выполнен в новом для компании ключе: с узкой передней панелью, отдельно стоящим центральным дисплеем, скрытыми дефлекторами вентиляции (они находятся под декоративной накладкой с узором в виде сот) и более качественными материалами отделки.
Фото: Honda
В новом Civic присутствует цифровая приборная панель на 10,2-дюйма. Кроме этого, в модель «вставили» «мультимедийку» с 9-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистему Bose с 12 динамиками и передние сиденья с новой набивкой.
Седан базируется на прежней архитектуре Advanced Compatibility Engineering (ACE). При этом, шасси стало жестче, и по этому показателю Civic-11 превосходит всех своих предшественников.
Кроме этого, заменены передний подрамник, втулки, плюс в передних стойках установлены новые шаровые соединения. Подвеска перекалибрована в угоду комфорту. Так, плавность хода при проезде железнодорожных путей увеличилась на 20%.
Фото: Honda
Двигатели Civic состоят из двух агрегатов: атмосферного двигателя 2.0 (160 сил и 187 Нм) и полуторалитровой турбочетверки (182 силы и 240 Нм).
В зависимости от версии Civic будет идти с подрулевыми лепестками и тремя ездовыми профилями: ECON, Normal и Sport.
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