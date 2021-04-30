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Honda презентовала новую модель Civic (фото)

Honda презентовала новую модель Civic (фото)

На днях японская автомобильная компания Honda представила комплектацию нового седана Civic одиннадцатого поколения.

Как сообщает «Мотор», авто имеет новый дизайн и кардинально измененный салон.

По информации издания, передние стойки седана чуть-чуть сдвинули к корме, удлинив таким образом капот; занизили линию остекления и расширили заднюю колею. Всю оптику, в том числе парковочные огни, перевели на светодиоды.

Новый салон выполнен в новом для компании ключе: с узкой передней панелью, отдельно стоящим центральным дисплеем, скрытыми дефлекторами вентиляции (они находятся под декоративной накладкой с узором в виде сот) и более качественными материалами отделки.


Фото: Honda

В новом Civic присутствует цифровая приборная панель на 10,2-дюйма. Кроме этого, в модель «вставили» «мультимедийку» с 9-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистему Bose с 12 динамиками и передние сиденья с новой набивкой.

Седан базируется на прежней архитектуре Advanced Compatibility Engineering (ACE). При этом, шасси стало жестче, и по этому показателю Civic-11 превосходит всех своих предшественников.

Кроме этого, заменены передний подрамник, втулки, плюс в передних стойках установлены новые шаровые соединения. Подвеска перекалибрована в угоду комфорту. Так, плавность хода при проезде железнодорожных путей увеличилась на 20%.


Фото: Honda

Двигатели Civic состоят из двух агрегатов: атмосферного двигателя 2.0 (160 сил и 187 Нм) и полуторалитровой турбочетверки (182 силы и 240 Нм).

В зависимости от версии Civic будет идти с подрулевыми лепестками и тремя ездовыми профилями: ECON, Normal и Sport.

По материалам Дело
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