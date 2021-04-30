Google раскрыла данные о своих доступных наушниках Pixel Buds A

Компания Google ранее уже случайно раскрыла данные о своих беспроводных наушниках, а сейчас в Сети появились новые утечки, связанные с публикацией самой компании. Напомним, что Pixel Buds A должны получить ценник ниже, чем актуальное поколение Pixel Buds, и стать самыми доступными TWS-наушниками Google в принципе.

Новая утечка связана с немецким сайтом Google Store, который при поиске в Google предлагает, как один из разделов выдачи сайта, раздел «Новое: модельный ряд Pixel Buds A», что подтверждает название этих наушников. На данный момент характеристики и ценовая политика наушников неизвестны, но мы знаем, что в смартфонах Google индекс «A» указывает на бюджетное направление.

Google Pixel Buds A выглядят идентично актуальному поколению Pixel Buds, правда, отличается цветовая гамма. Кроме этого, в отличие от Pixel Buds, у новых Pixel Buds A будут не два светодиодных индикатора заряда, а только один. Кроме этого, цвет кейса Pixel Buds A изнутри будет совпадать с цветом наушников, в то время как у Pixel Buds он всегда черный.

Недавно Pixel Buds A были сертифицирован FCC под кодовым модельным номером GPQY2. Учитывая временные промежутки, когда происходят все сертификации и публикации данных, скорее всего, новые Pixel Buds A будут представлены на конференции Google I/O, которая должна пройти уже этим летом. Актуальное поколение Pixel Buds A стоит 180 долларов, поэтому, скорее всего, цена нового поколения будет составлять около 100 долларов.