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«Нафтогаз» в первом квартале получил 12,6 миллиарда чистой прибыли – финдиректор

«Нафтогаз» в первом квартале получил 12,6 миллиарда чистой прибыли – финдиректор

В первом квартале 2021 года «Нафтогаз» получил 12,6 млрд грн чистой прибыли.

Об этом сообщил в Facebook финансовый директор группы «Нафтогаз» Петер ван Дрил.

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«Ранее мы заявляли, что ожидаем, что „Нафтогаз“ станет прибыльным в первом квартале. Я рад сообщить, что чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (предварительный результат, подлежащий дальнейшему пересмотру). Чистая прибыль за тот же период 2020 года составила 3,2 млрд грн. Бизнес-среда демонстрирует явные признаки восстановления при более высоких ценах и большем спросе, чем в прошлом году. Ожидаемый результат свидетельствует о нашей устойчивости благодаря улучшению доходности три квартала подряд», — написал он.

Напомним, Кабинет Министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Кабмин назначил с 29 апреля и. о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления «Нафтогаза».

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По материалам Економічна Правда
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