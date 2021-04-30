Долги за коммуналку превысят 100 млрд грн: в Раде назвали риски «рыночной» цены на газ

Задолженность бытовых потребителей за коммунальные услуги может превысить 100 млрд грн, а тарифы на тепло вырастут на 57%.
Об этом в Facebook заявил первый зампредседателя комитета ВР по вопросам ЖКУ Алексей Кучеренко.
«Если власть не успокоит МВФ с их идеей „рыночной“ цены на газ на уровне „импортного паритета“ и не установит адекватную и справедливую цену., на осень гарантированно будет общественный взрыв», — отметил народный депутат.
По его словам, одно из областных предприятий теплокоммунэнерго заключило контракт с «Нафтогазом» по новой годовой цене и пересчитало тариф на тепло согласно существующей методике.
Также ТКЭ подало заявку с просьбой утвердить новые расценки в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В результате тариф на тепло подорожает на 57%, рассказал нардеп со ссылкой на беседу с директором указанного предприятия.
Напомним, общая сумма задолженности населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2021 года составила 82,1 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее (81 млрд грн).
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