По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (44,413 млн грн и 53,835 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (58 и 40), максимальный курс продажи доллара 27,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,73−27,74 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 98 активные заявки по доллару на сумму 98,248 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7300 — 30 000
27,7300 — 33 333
27,7300 — 20 000
27,7200 — 111 111
27,7200 — 888
27,7200 — 57 775
27,7100 — 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,7000 — 20 000
27,7200 — 50 000
27,7200 — 30 000
27,7200 — 10 000
27,7200 — 15 000
27,7300 — 15 000
27,7300 — 30 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,7440 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,6989 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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