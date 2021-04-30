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Раскрыта схема уклонения от уплаты налогов физическим лицом в сумме более 54 млн гривен

Раскрыта схема уклонения от уплаты налогов физическим лицом в сумме более 54 млн гривен

Налоговиками установлены факты необоснованного применения заниженной ставки налога на доходы физических лиц.

Об этом сообщает ГНС.

Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области, налогоплательщиком – физическим лицом задекларирован доход в сумме более 600 млн грн в виде дивидендов по акциям, начисленным нерезидентом (Кипр), акционером которого он не выступает.

Таким образом, налогоплательщиком по результатам безосновательного применения заниженной ставки налога на доходы физических лиц не уплачено налогов в сумме более 54 млн грн, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст.212 УК Украины.

Ведется досудебное расследование в уголовном производстве.

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По материалам Finance.UA
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