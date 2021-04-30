В 2021-м спрос на серебро во всем мире вырастет на 11% – Silver Institute

В 2021 году мировой спрос на серебро взлетит до 1,025 млрд унций, а в процентном соотношении, по мнению аналитиков, «золото для бедных» покажет лучшую доходность, чем «желтый металл».

Ключевым драйвером роста спроса на серебро в этом году станет восстановление мировой экономики, уверены эксперты Silver Institute.

По их мнению, в 2021-м спрос на серебро во всем мире вырастет на 11% и достигнет отметки 1,025 млрд унций. При этом аналитики напоминают, что в 2020 году запасы драгоценного металла в серебряных ETF-фондах выросли до 1,04 млрд унций (+331 млн унций), тогда как в течение января резервы увеличились на 137,6 млн тонн – до рекордных 1,18 млрд унций.

Стоит также отметить, что, согласно прогнозу экспертов Heraeus Precious Metals, в процентном соотношении серебро по итогам текущего года покажет лучшую доходность, чем «желтый металл».

Так, аналитики ожидают, что промышленный спрос на серебро в 2021-м вырастет до 510 млн унций, тогда как спрос со стороны автопрома до 2025 года увеличится на 80%, приблизившись к 90 млн унций.