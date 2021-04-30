Mastercard запускает криптовалютные кредитные карты с кэшбеком

Криптобиржа Gemini заключила соглашение с Mastercard и WebBank по выпуску летом 2021 года платежной карты с кредитным лимитом и опцией кэшбек в криптовалюте для граждан всех штатов США.
Как сообщается, карта будет доступна к оплате везде, где принимают MasterCard.
Пользователи Gemini Card при оплате долларами США будут получать кэшбек в Bitcoin или одном из 30 других цифровых активов, которые поддерживает криптобиржа:
Кэшбек будут начислять сразу после каждой транзакции. Кредитный лимит будет установлен в зависимости от дохода и рейтинга пользователя.
В очереди на тест новых карт уже числятся 140 тыс. клиентов Gemini.
Напомним, пользователи из Великобритании получили доступ к дебетовой Coinbase Card от криптобиржи Coinbase в апреле 2019 года. В июне компания выпустила карту для резидентов Испании, Германии, Франции, Италии, Ирландии и Нидерландов. Запуск дебетовой карты Visa для резидентов США анонсировали в октябре 2020 года.
В сентябре 2020 года криптобиржа Binance объявила о запуске платежной карты на территории Европейской экономической зоны.
Visa также подключила свою глобальную сеть к стейблкоину USD Coin (USDC) от Circle.
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