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Mastercard запускает криптовалютные кредитные карты с кэшбеком

Mastercard запускает криптовалютные кредитные карты с кэшбеком

Криптобиржа Gemini заключила соглашение с Mastercard и WebBank по выпуску летом 2021 года платежной карты с кредитным лимитом и опцией кэшбек в криптовалюте для граждан всех штатов США.

Как сообщается, карта будет доступна к оплате везде, где принимают MasterCard.

Пользователи Gemini Card при оплате долларами США будут получать кэшбек в Bitcoin или одном из 30 других цифровых активов, которые поддерживает криптобиржа:

  • до 3% – при оплате счетов в кафе и ресторанах;
  • 2% – при покупке продуктов питания;
  • 1% – на все остальные расходы.

Кэшбек будут начислять сразу после каждой транзакции. Кредитный лимит будет установлен в зависимости от дохода и рейтинга пользователя.

В очереди на тест новых карт уже числятся 140 тыс. клиентов Gemini.

Напомним, пользователи из Великобритании получили доступ к дебетовой Coinbase Card от криптобиржи Coinbase в апреле 2019 года. В июне компания выпустила карту для резидентов Испании, Германии, Франции, Италии, Ирландии и Нидерландов. Запуск дебетовой карты Visa для резидентов США анонсировали в октябре 2020 года.

В сентябре 2020 года криптобиржа Binance объявила о запуске платежной карты на территории Европейской экономической зоны.

Visa также подключила свою глобальную сеть к стейблкоину USD Coin (USDC) от Circle.

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По материалам The page
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