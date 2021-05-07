В Польше внесли изменения в Закон о дорожном движении: что нужно знать водителям

Планируете автопутешествие в Польшу? Обратите внимание на изменения в Закон о дорожном движении в Польше, которые вступают в силу с 1 июня 2021 года.

Об этом пишет МТСБУ в Facebook.

Изменения касаются всех участников дорожного движения. Особые привилегии получат пешеходы. Новшества также ограничат использование гаджетов на переходах, изменят принцип определения минимальной дистанции между транспортными средствами на дорогах и ограничат скорость движения автомобилей в населенных пунктах.

1. Безопасность пешеходов. Ранее водители при приближении к пешеходному переходу должны были уменьшать скорость и пропускать людей, которые уже начали переходить дорогу. Согласно новым правилам, водители должны аналогично реагировать и на тех пешеходов, которые стоят у перехода или приближаются к нему. То есть, если водитель видит, что человек находится в нескольких шагах от пешеходного перехода и, очевидно, планирует переходить дорогу в ближайшие несколько секунд, то он обязан пропустить этого человека.

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Правило не касается водителей трамваев. Эти транспортные средства могут отдавать предпочтение тем лицам, которые уже находятся на пешеходном переходе.

2. Нет наушникам и смартфонам. Телефонные разговоры, фотографирование объектов, прослушивание музыки, использование навигаторов и подобные действия с гаджетами будет строго запрещаться при пересечении дорог. Это уменьшает внимательность и может стать причиной неприятного дорожного происшествия.

Поэтому смартфон, планшет или наушники следует положить в сумку или карман перед тем, как встать на пешеходный переход.

3. Ограничение скорости. Это касается движения в ночное время. В населенных пунктах водители будут вынуждены передвигаться со скоростью не более 50 километров в час.

4. Соблюдение дистанции. На автострадах и скоростных магистралях безопасное расстояние между транспортными средствами в метрах должно быть в два раза меньше текущей скорости в километрах в час. То есть, при скорости 140 километров в час водитель обязан обеспечивать расстояние не менее 70 метров до транспортного средства, движущегося впереди. Исключением считается случай, когда водитель автомобиля выполняет маневр обгона.

Несоблюдение расстояния – одна из главных причин ДТП в Польше. Особенно опасно близкое расстояние между автомобилями на автобанах и скоростных дорогах. Правительство надеется, что новшество в конце концов научит водителей не ездить на больших скоростях почти вплотную друг за другом.

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