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В 2021 году запускаются более 90 новых авиакомпаний

В 2021 году запускаются более 90 новых авиакомпаний

К концу этого года более 90 новых авиаперевозчиков планируют начать полеты. Большинство из них уже нашли финансирование.

Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Avolon Holdings Ltd, которая занимается лизингом самолетов.

Новые авиакомпании появляются в Северной Америке, Европе, Южной Америке, Африке и Азии, хотя пандемия продолжает негативно влиять на путешествия.

Некоторые новые авиаперевозчики создаются на основе компаний, прекративших деятельность во время пандемии. Большинство предпринимателей, которые решили взяться за создание авиакомпаний, надеются, что смогут купить самолеты со значительными скидками и занять выгодное положение в некогда перегруженных аэропортах, а также нанять на работу уволенных другими компаниями пилотов и бортпроводников.

В США две новые авиакомпании – Avelo Airlines и Breeze Airways – планируют выполнять рейсы по маршрутам, которые крупные перевозчики проигнорировали или от которых они отказались. Breeze Airways планировала начать полеты еще в прошлом году, но запуск авиакомпании отложили из-за пандемии.

Сейчас, когда спрос на досуг в США восстанавливается, «на самом деле время очень удачное», говорит основатель компании Дэвид Нилман.

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В мировом масштабе ситуация с путешествиями выглядит более сложной.

По данным Cirium, поставщика авиационных данных, более 40 авиакомпаний по всему миру приостановили или прекратили свою деятельность с начала прошлого года из-за сокращения спроса. Хотя спрос начал восстанавливаться в некоторых частях мира, где вирус удалось взять под контроль и население быстро вакцинируют, количество поездок еще не вернулось на уровень, который был до начала пандемии. Большинство перевозчиков все еще теряют огромные суммы денег.

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По материалам НВ
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