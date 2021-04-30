Ахметову дали добро на покупку Днепровского меткомбината, принадлежавшего ИСД

Антимонопольный комитет Украины принял решение удовлетворить заявку материнской компании металлургического холдинга Метинвест – Metinvest B.V. – на концентрацию в виде опосредованного приобретения в собственность ПАО Днепровский металлургический комбинат, расположенного в Каменском Днепропетровской области.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

В то же время, чтобы избежать потенциального негативного влияния концентрации на конкуренцию на рынке товарного чугуна, Metinvest B.V. возьмет на себя ряд обязательств. Так, принято решение обязать компанию Metinvest B.V. в течение трех лет:

1. Не допускать необоснованного отказа от реализации чугуна товарного (чушкового) субъектам хозяйствования, не связанным на момент совершения концентрации отношениями контроля с компанией Metinvest B.V. (с учетом отношений контроля), а именно: при наличии запросов со стороны таких субъектов хозяйствования, выраженных, в том числе в официальных письмах и/или с помощью средств электронной почты, обеспечивать реализацию (прямо или опосредованно через юридических лиц, связанных отношениями контроля) чугуна товарного (чушкового) в объеме совокупности не менее 12 тысяч тонн ежегодно.

2. При реализации чугуна товарного (чушкового) субъектам хозяйствования, не связанным на момент совершения концентрации отношениями контроля с компанией Metinvest B.V. (с учетом отношений контроля), применять рыночные цены.

3. Предоставлять Антимонопольному комитету Украины в течение трех лет, начиная со следующего года после проведения концентрации, указанной в первом пункте, один раз в год не позднее 20 числа второго месяца календарного года, следующего за отчетным, информацию об объемах поставки на рынок Украины чугуна товарного (чушкового) производства компании Metinvest BV (с учетом отношений контроля) в натуральном и стоимостном выражении, с указанием потребителей и цен реализации.

До 11 мая в рамках продажи компании продолжается стадия сбора возражений.

Ранее в Метинвесте сообщали, что еще не приняли окончательного решения об участии в конкурсе на покупку активов ДМК, «принимая во внимание значительный простой завода, его остановку в 2017 году и, как следствие, весьма плохое техническое состояние».

«ПАО ДМК уже около двух лет проходит процедуру банкротства, а с октября 2020 года находится в стадии санации. Планом санации предусмотрено максимальное удовлетворение требований кредиторов путем продажи активов комбината на торгах, взыскание дебиторской задолженности и продажу непрофильных активов. Метинвест является лишь одним из 230 кредиторов ПАО ДМК, которые большинством голосов поддержали план санации, при этом группа – далеко не самый крупный кредитор», – заявили в Метинвесте.

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