Межбанк: курс доллара и евро в первый рабочий день мая

5 мая — первый рабочий день этого месяца с учетом переноса выходных.
С одной стороны — ему будут присущи все особенности каждого первого дня месяца. Компании будут подводить итоги апреля и окончательно определяться с планами на май. Это частично снизит активность на валютном рынке. Кроме этого, часть клиентов отдыхает сразу до 11-го числа и их тоже сегодня не будет на торгах.
С другой стороны — прошедшие 4 выходных и выход из локдауна большого числа клиентов, привязанных к карантинным ограничениям — увеличит их желание поскорее войти в привычный рабочий ритм. Это добавит заявок со стороны таких клиентов на валютном межбанке. С учетом еще и очень «сжатого» во времени периода вывода дивидендов и «дочек» и иностранных компаний и банковских групп — это приведет к росту активности отдельных клиентов на торгах. И в конечном итоге, сделает сегодня курсовой тренд на валютном рынке полностью зависимым от поведения и задач крупных игроков.
Нацбанк постарается в процесс не вмешиваться и выйдет с интервенциями только в крайнем случае. Перекосы спроса и предложения сегодня в течение сессии будут достаточно существенными, так как США и Европа работали в этот понедельник и вторник, а Украина — отдыхала. И сегодня клиентам украинских банков будет зачислена валютная выручка фактически за прошлую пятницу, понедельник и вторник этой недели. Это увеличит предложение на рынке, но и отложенный спрос со стороны отдельных крупных покупателей так же сегодня выйдет на рынок.
Противостояние интересов крупных игроков сегодня станет основным драйвером и мотиватором того, что будет происходить с курсом на торгах.
По нашим прогнозам объемы операций на межбанке 5 мая будут находиться в пределах до $ 95−130 млн при совершении до 380−430 сделок.
Котировки межбанка, по нашим расчетам в среду будут в пределах: доллар — коридор 27,65−27,90 грн, евро — коридор 33,10−33,55 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,76 / 26,78
евро — 33,27 / 33,29
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки Украины избавились от «проблемных» кредитов на миллиарды гривенВчера, 11:00 - 25540 5
Когда достроят метро на Троещину: Кличко назвал сроки3 ч. назад - 741 4
Альтернатив для накопительной пенсионной системы нет, - Третьякова3 ч. назад - 321 3
Pfizer обещает таблетки против COVID-19 уже к концу 2021 годаВчера, 06:46 - 1028 2
При покупках в интернете нужно требовать чек, - ГНС2 ч. назад - 214 1
Банки Украины избавились от «проблемных» кредитов на миллиарды гривенВчера, 11:00 - 25540 5
Земля подорожает: сколько дадут за гектар после открытия рынкаВчера, 21:19 - 7480
Самые популярные кроссоверы в Украине начала 2021 года (инфографика)Вчера, 19:29 - 7260
Размер государственной социальной помощи малообеспеченной семье в 2021 году (инфографика)Вчера, 16:34 - 1239 1
Основания ограничения права граждан на выезд из УкраиныВчера, 17:00 - 1100
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1316 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 480
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 695
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1871 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1662 1