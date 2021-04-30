Межбанк: курс доллара и евро в первый рабочий день мая

5 мая — первый рабочий день этого месяца с учетом переноса выходных.

С одной стороны — ему будут присущи все особенности каждого первого дня месяца. Компании будут подводить итоги апреля и окончательно определяться с планами на май. Это частично снизит активность на валютном рынке. Кроме этого, часть клиентов отдыхает сразу до 11-го числа и их тоже сегодня не будет на торгах.

С другой стороны — прошедшие 4 выходных и выход из локдауна большого числа клиентов, привязанных к карантинным ограничениям — увеличит их желание поскорее войти в привычный рабочий ритм. Это добавит заявок со стороны таких клиентов на валютном межбанке. С учетом еще и очень «сжатого» во времени периода вывода дивидендов и «дочек» и иностранных компаний и банковских групп — это приведет к росту активности отдельных клиентов на торгах. И в конечном итоге, сделает сегодня курсовой тренд на валютном рынке полностью зависимым от поведения и задач крупных игроков.

Нацбанк постарается в процесс не вмешиваться и выйдет с интервенциями только в крайнем случае. Перекосы спроса и предложения сегодня в течение сессии будут достаточно существенными, так как США и Европа работали в этот понедельник и вторник, а Украина — отдыхала. И сегодня клиентам украинских банков будет зачислена валютная выручка фактически за прошлую пятницу, понедельник и вторник этой недели. Это увеличит предложение на рынке, но и отложенный спрос со стороны отдельных крупных покупателей так же сегодня выйдет на рынок.

Противостояние интересов крупных игроков сегодня станет основным драйвером и мотиватором того, что будет происходить с курсом на торгах.

По нашим прогнозам объемы операций на межбанке 5 мая будут находиться в пределах до $ 95−130 млн при совершении до 380−430 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам в среду будут в пределах: доллар — коридор 27,65−27,90 грн, евро — коридор 33,10−33,55 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,76 / 26,78

евро — 33,27 / 33,29

Курсы валют на Межбанке

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