0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

За месяц Bitcoin-майнеры заработали $1,7 млрд

За месяц Bitcoin-майнеры заработали $1,7 млрд

Доход майнеров первой криптовалюты за апрель составил $1,7 млрд.

Об этом сообщает The Block.

Показатель уступил рекордной выручке за март, когда она достигла $1,75 млрд.

Из общего дохода майнеров за апрель 14,51% пришлось на комиссии за транзакции — $247 млн.


Инфографика: The Block

В номинальном выражении это самый высокий объем комиссий за месяц с декабря 2017 года. Доля транзакционных сборов в выручке последний раз была выше в январе 2018 года.


Инфографика: The Block

В середине апреля цена Bitcoin обновила исторический максимум на отметках выше $64 000. Однако закрепиться на этом уровне криптовалюта не смогла. 18 апреля курс обвалился ниже $60 000, а через несколько дней Bitcoin провалил уровень $50 000.

К концу месяца котировки восстановились до отметок около $55 000, однако падения цены за последние недели оказали негативное влияние на доходность майнинга.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.