За месяц Bitcoin-майнеры заработали $1,7 млрд

Доход майнеров первой криптовалюты за апрель составил $1,7 млрд.

Об этом сообщает The Block.

Показатель уступил рекордной выручке за март, когда она достигла $1,75 млрд.

Из общего дохода майнеров за апрель 14,51% пришлось на комиссии за транзакции — $247 млн.



Инфографика: The Block

В номинальном выражении это самый высокий объем комиссий за месяц с декабря 2017 года. Доля транзакционных сборов в выручке последний раз была выше в январе 2018 года.



Инфографика: The Block

В середине апреля цена Bitcoin обновила исторический максимум на отметках выше $64 000. Однако закрепиться на этом уровне криптовалюта не смогла. 18 апреля курс обвалился ниже $60 000, а через несколько дней Bitcoin провалил уровень $50 000.

К концу месяца котировки восстановились до отметок около $55 000, однако падения цены за последние недели оказали негативное влияние на доходность майнинга.