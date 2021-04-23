Межбанк: доллар резко вырос к концу дня

Последний день апреля на валютном рынке прошел интересно. Основную часть клиентских операций банки закрыли практически до обеда и при небольших колебаниях с утренних 27,70/27,72 гривен доллар к 11 часам вырос до 27,71/27,73 гривен, к 12 часам – до 27,735/27,755 гривен и дошел до отметки в 27,74/27,76 к обеду.
В первой половине дня почти с самого утра “засветился” Укрэксимбанк с покупкой доллара и своими операциями он во многом удержал курс от проседания. После ухода госбанка все было относительно спокойно. Казалось бы – особых изменений уже быть не должно. Но после закрытия большинства клиентских операций банкам надо было уже закрывать свои нормативы на отчетную дату и фиксировать финансовый результат по торговле валютой по апрелю.
Но тут выяснилось, что у многих банков по валютной позиции после закрытия клиентских заявок возникла необходимость выравнивания валютной позиции – одного из основных нормативов Нацбанка по валюте. Для чего они стали выходить на торги с покупкой евро, а затем и доллара.
Это позволило спекулянтам активно “качнуть” курс доллара в сторону роста, так как по евро закрытие межбанка происходит раньше и часть банков просто физически не успели закрыться по евро и были вынуждены выравнивать позицию через доллар. Это привело к быстрому спекулятивному росту котировок доллара до 27,75/27,77 к 15 часам, до 27,77/27,79 гривен к 16 часам и до 27,785/27,81 к концу дня. НБУ предпочел в ситуацию не вмешиваться и на рынок сегодня не выходил.
Главные события 30 апреля на валютном рынке:
Доллар с утренних 27,70/27,72 вырос до 27,785/27,81 гривен к концу дня, а курс евро почти не изменился с утренних 33,55/33,57 до 33,55/33,58 к концу дня.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,727 гривен, а официальный курс на 5 мая 2021 года установлен на уровне 27,733 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,76 / 27,78
евро – 33,54 / 33,56
Курсы валют на Межбанке
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