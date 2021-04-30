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Государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

Государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

Конституцией Украины предусмотрено, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в материальной помощи. И это независимо от того, состоят они в браке или нет.

Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Временная помощь от государства назначается детям в возрасте до 18 лет в случаях, когда:

  • есть сведения об одном из родителей (плательщике алиментов), которые внесены в Единый реестр должников в связи с неуплатой им алиментов;
  • в отношении одного из родителей осуществляется уголовное производство или он находится на принудительном лечении, в местах лишения свободы, он признан в установленном порядке недееспособным, а также находится на срочной военной службе;
  • место жительства (пребывания) одного из родителей не установлено.

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Временная помощь назначается и выплачивается управлением труда и социальной защиты населения по месту жительства одного из родителей, который содержит ребенка.

Перечень документов, которые необходимо подать для назначения помощи:

  • заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;
  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи).

В зависимости от оснований, на которых назначается временная помощь, дополнительно подаются следующие документы:

  • решение суда о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка;
  • справка государственной исполнительной службы, подтверждающая факт неуплаты алиментов одним из родителей в течение шести месяцев, предшествующих месяцу обращения;
  • справка соответствующего учреждения о совершении в отношении одного из родителей уголовного производства или о его пребывании на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признании его в установленном порядке недееспособным, а также пребывании на срочной военной службе;
  • сообщение органа внутренних дел о том, что место жительства одного из родителей ребенка не установлено.

Решение о назначении или отказе в назначении временной помощи принимается органом социальной защиты населения в течение 10 календарных дней после поступления всех необходимых документов.

Временная помощь назначается каждые шесть месяцев, начиная с месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами.

Размер помощи. Рассчитывается размер временной помощи как разница между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

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По материалам Finance.UA
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