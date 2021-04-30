Государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

Конституцией Украины предусмотрено, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в материальной помощи. И это независимо от того, состоят они в браке или нет.
Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи.
Временная помощь от государства назначается детям в возрасте до 18 лет в случаях, когда:
Читайте также: Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать
Временная помощь назначается и выплачивается управлением труда и социальной защиты населения по месту жительства одного из родителей, который содержит ребенка.
Перечень документов, которые необходимо подать для назначения помощи:
В зависимости от оснований, на которых назначается временная помощь, дополнительно подаются следующие документы:
Решение о назначении или отказе в назначении временной помощи принимается органом социальной защиты населения в течение 10 календарных дней после поступления всех необходимых документов.
Временная помощь назначается каждые шесть месяцев, начиная с месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами.
Размер помощи. Рассчитывается размер временной помощи как разница между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Куда обращаться, если возникают перепады напряжения в электросетиПозавчера, 15:03 - 1171 7
Назвали самые полезные автомобильные гаджеты (фото)Позавчера, 19:26 - 1038 3
Renault ограничит максимальную скорость своих авто до 180 км/чВчера, 04:35 - 655 2
У Зеленского рассказали о главном преимуществе «суда в смартфоне»Вчера, 20:38 - 626 2
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1049 1
Список банков, которые будут выплачивать пенсии с 1 сентябряВчера, 16:05 - 3733
Топ украинских IT-университетов (исследование)Вчера, 14:14 - 1210
Регистрация права собственности на новый объект недвижимости: какие документы подаватьВчера, 13:17 - 1183
У Зеленского рассказали о главном преимуществе «суда в смартфоне»Вчера, 20:38 - 626 2
Почему необходимо регистрировать право собственности на имущество2 ч. назад - 493
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1045 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 426
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 670
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1797 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1599 1