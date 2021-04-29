Полиция Нью-Йорка уволила робопса из-за скандала

Когда в прошлом году Департамент полиции приобрел робопса, чиновники объявили четвероногое устройство футуристическим инструментом, который может перемещаться в места, слишком опасные для отправки офицерам.

«Этот робот спасет жизни», — сказал в декабре в телевизионном интервью инспектор Фрэнк Дигиакомо из отдела реагирования службы технической помощи департамента. «Это защитит людей. Это защитит офицеров».

Вместо этого машина, которую полиция назвала Digidog, стала источником горячих споров. После того, как его увидели как часть реакции на домашнее вторжение в Бронкс в феврале, критики сравнили его с антиутопическим дроном наблюдения. И когда в этом месяце полицейские использовали его в государственном жилом доме на Манхэттене, снова вспыхнула негативная реакция, и некоторые люди описали это устройство как символ того, насколько чрезмерно агрессивной может быть полиция в отношении бедных слоев населения.

В ответ на повестку в суд от члена городского совета Бена Каллоса и спикера совета Кори Джонсона с просьбой предоставить записи, связанные с устройством, сотрудники полиции заявили, что 22 апреля был расторгнут контракт стоимостью около 94 000 долларов на аренду робота-собаки у производителя, Boston Dynamics. Джон Миллер, заместитель комиссара Департамента полиции по разведке и борьбе с терроризмом, подтвердил в среду, что контракт был расторгнут и что собака будет возвращена в ближайшее время.

В интервью Миллер сказал, что договор аренды должен был закончиться в августе, и что до этого времени полиция планировала проверить возможности робопса. По его словам, департамент изменил свои планы после того, как устройство стало «мишенью» для людей, которые, по его словам, неправильно использовали его для разжигания споров о расе и слежке. Каллос, демократ, представляющий Верхний Ист-Сайд, занял иную позицию, заявив, что присутствие устройства в Нью-Йорке подчеркивает то, что он назвал «милитаризацией полиции».

Он сказал, что собаки-роботы напоминают тех, что были показаны в эпизоде «Металлхэд» сериала «Черное зеркало».

«В то время, когда у нас должно быть больше полицейских на улице, чтобы строить отношения с жителями, они фактически движутся в другом направлении, пытаясь заменить их роботами», — сказал он. Представитель мэра Билла де Блазио Билл Нейдхардт сказал, что он «рад, что Digidog был уничтожен». «Это жутко, отталкивает и посылает неверный сигнал жителям Нью-Йорка», — сказал Нейдхардт.