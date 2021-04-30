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«Киев Цифровой» обновляет дизайн транспортной карты

«Киев Цифровой» обновляет дизайн транспортной карты

«Киев Цифровой» обновляет внешний вид транспортных карт. Карты получат новый дизайн, но сохранят функционал.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Выпущенные ранее карты Kyiv Smart Card продолжат работать и не будут выходить из обращения.

Приобрести карту «Киев Цифровой» и пополнить ее можно будет в кассах на всех станциях киевского метрополитена, в сети Т-киоск и в терминалах самообслуживания.

Напоминаем, что пополнить поездками транспортную карту можно также в приложении «Киев Цифровой».

«Киев Цифровой» — это приложение, работающее по принципу «город в телефоне». Оно стало доступным для киевлян в 2021 году и объединяет ряд городских сервисов, количество которых постоянно увеличивается. В планах КГГА — сделать приложение основным инструментом коммуникации с гражданами.

Приложение доступно для бесплатного скачивания на смартфонах с IOS и Android.


Фото: КГГА

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По материалам Finance.UA
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