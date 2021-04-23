Открытый вебинар FinUpdate 13 мая: Куда инвестировать и не инвестировать в 2021

В марте 2021 года потребительские цены по сравнению с февралем выросли на 1,7%, с начала года – на 4,1%, а по сравнению с мартом 2020 года – на 8,5%. Правительство Украины прогнозирует на этот год инфляцию 7,3%, Нацбанк – 7%. Ставки по депозитам, несмотря на повышение учетной ставки НБУ до 7,5%, остаются на рекордно низком уровне и даже, местами, снижаются.

💸 При номинальной ставке 9,5 – 10% годовых на 12 месяцев реальная доходность по депозиту с учетом вычета налогов составит порядка 8% годовых. Т.е. всего на 1% покрывает официально прогнозируемую инфляцию. При ставках по вкладам ниже 9% годовых рассчитывать на доход вообще не приходится.

💰 Чуть лучше ситуация по ОВГЗ. На прошлой неделе ставки по годичным облигациям выросли на 5 б.п и на 93 б.п по 6-ти месячным и составили 11,2% и 9% годовых соответственно. Т.е. реальная доходность с учетом инфляции при годичном размещении будет порядка 4% годовых. Лучше, но хотелось бы существенно больше.

Какие же есть альтернативы: недвижимость, фондовые рынки, драгоценные металлы, криптовалюта.

🗓 13 мая в рамках очередного выпуска серии бесплатных вебинаров FinUpdate редакции сайтов Минфин и Finance.ua пригласили к открытой дискуссии успешных практикующих инвесторов, аналитиков и финансовых консультантов. Они расскажут: куда инвестировать и куда лучше инвестировать не стоит в 2021 году.

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Ключевые вопросы для обсуждения:

Куда инвестировать и точно не инвестировать в 2021 году?

Прогнозы в разрезе инструментов инвестирования (золото, облигации, акции, р2р, крипта и залоговое кредитование), фондовых рынков (Азия, Европа, США , Украина) и отраслей (биотехнологии, зеленая энергетика, телемедицина, цветные металлы другое).

Как составить свой персональный инвестиционный портфель, если у вас 5 тыс. и 10 тыс. долларов США в короткой и долгосрочной перспективе?

Есть ли смысл инвестировать в Украине?

Если Байден увеличит налог на богатых в 2 раза, какие могут быть последствия для фондовых рынков?

Как воспользоваться бурным ростом фондового рынка в своих интересах? Как долго еще продлится бычий тренд?

Когда покупать и когда продавать ценные бумаги?

На какие сигналы/звоночки рынка следует обратить особое внимание. Как не наломать дров, поддавшись общим настроениям и панике?

Доходность vs риск: какая минимальная доходность приемлема для инвестирования, какие инструменты инвестирования с умеренным риском позволяют получать достаточно высокий доход.

🕛 Подключайтесь к прямому эфиру и задавайте вопросы экспертам. Дата и время: 13 мая, старт в 12:00.

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