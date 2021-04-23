Открытый вебинар FinUpdate 13 мая: Куда инвестировать и не инвестировать в 2021

В марте 2021 года потребительские цены по сравнению с февралем выросли на 1,7%, с начала года – на 4,1%, а по сравнению с мартом 2020 года – на 8,5%. Правительство Украины прогнозирует на этот год инфляцию 7,3%, Нацбанк – 7%. Ставки по депозитам, несмотря на повышение учетной ставки НБУ до 7,5%, остаются на рекордно низком уровне и даже, местами, снижаются.
💸 При номинальной ставке 9,5 – 10% годовых на 12 месяцев реальная доходность по депозиту с учетом вычета налогов составит порядка 8% годовых. Т.е. всего на 1% покрывает официально прогнозируемую инфляцию. При ставках по вкладам ниже 9% годовых рассчитывать на доход вообще не приходится.
💰 Чуть лучше ситуация по ОВГЗ. На прошлой неделе ставки по годичным облигациям выросли на 5 б.п и на 93 б.п по 6-ти месячным и составили 11,2% и 9% годовых соответственно. Т.е. реальная доходность с учетом инфляции при годичном размещении будет порядка 4% годовых. Лучше, но хотелось бы существенно больше.
Какие же есть альтернативы: недвижимость, фондовые рынки, драгоценные металлы, криптовалюта.
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Ключевые вопросы для обсуждения:
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