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Зеленский подписал закон, возобновляющий выплату больничных

Зеленский подписал закон, возобновляющий выплату больничных

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 1380-ІХ «О внесении изменения в статью 22 Закона Украины „Об общеобязательном государственном социальном страховании“ относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности», который предусматривает возобновление права на материальную помощь в случае временной нетрудоспособности.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Документ возвращает людям право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (так называемых больничных)», — сказано в сообщении.

Из-за законодательной коллизии эти выплаты были отменены после внесения изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Это могло повлечь недополучение больничных 2,5 млн человек.

Закон исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи.

Документ вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины «О реабилитации в сфере здравоохранения» — 30 июня 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • Министерство здравоохранения призвало медучреждения скорее подключиться к еHealth для введения е-больничных.
  • Средний размер помощи по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 365,26 грн в расчете на день.

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По материалам Finance.UA
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