Зеленский подписал закон, возобновляющий выплату больничных

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 1380-ІХ «О внесении изменения в статью 22 Закона Украины „Об общеобязательном государственном социальном страховании“ относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности», который предусматривает возобновление права на материальную помощь в случае временной нетрудоспособности.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
«Документ возвращает людям право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (так называемых больничных)», — сказано в сообщении.
Из-за законодательной коллизии эти выплаты были отменены после внесения изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Это могло повлечь недополучение больничных 2,5 млн человек.
Закон исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи.
Документ вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины «О реабилитации в сфере здравоохранения» — 30 июня 2021 года.
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