Глава ГФС заявил, что сломал тренд роста «схемного» НДС

В ходе операции «Детенизация», по итогам марта 2021 года, по материалам сотрудников Государственной фискальной службы заблокировано формирование фиктивного налогового кредита по НДС в сумме 1,185 млрд грн.

Операция «Детенизация» по противодействию налоговым «скруткам» и правонарушениям в сфере налогообложения продолжается, пишет глава ГФС Вадим Мельник в своем Facebook.

«Активизация работы территориальных органов ГФС и усиление аналитической составляющей в работе Службы, сотрудничество с ГНС, правоохранительными органами и легальным бизнесом позволили сломать тренд роста «схемного» НДС, за счет чего происходило вымывание средств из государственного бюджета и фондов развития». В результате за первый квартал 2021 года ежемесячный объем НДС, сформированный «скрутками», уменьшился на 23% по сравнению с октябрем-декабрем 2020 года», – отметил Мельник.

Однако, указывает председатель ГФС, «нам есть что совершенствовать в нашей работе для минимизации налоговых правонарушений – до того уровня, когда они перестанут угрожать экономической безопасности страны. Политическая воля для реализации и необходимый инструментарий имеется у ГФС – поэтому продолжим реализацию оперативных и стратегических шагов для искоренения «теневой экономики».

Ранее сообщалось, что ГФС по итогам первого квартала 2021 года удалось прекратить деятельность 10 конвертационных центров.

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