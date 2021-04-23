Цена электрики для жителей зоны АЭС: Рада просит Кабмин принять меры для ее снижения

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла постановление «Об обращении к Кабинету Министров Украины относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций».

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата В Р .

Постановление поддержали 311 народных депутатов.

С целью принятия мер по защите прав и интересов бытовых потребителей электрической энергии, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций, обеспечения экономического баланса между интересами граждан Украины и государства, недопущения дальнейшего обнищания населения, Кабинету Министров принятым постановлением рекомендовано безотлагательно, в течение 14-ти календарных дней со дня вступления в силу данного постановления, установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций, в размере 70% действующего тарифа для соответствующей группы населения.