Цена электрики для жителей зоны АЭС: Рада просит Кабмин принять меры для ее снижения

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла постановление «Об обращении к Кабинету Министров Украины относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций».
Об этом сообщает Информационное управление
Постановление поддержали 311 народных депутатов.
С целью принятия мер по защите прав и интересов бытовых потребителей электрической энергии, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций, обеспечения экономического баланса между интересами граждан Украины и государства, недопущения дальнейшего обнищания населения, Кабинету Министров принятым постановлением рекомендовано безотлагательно, в течение 14-ти календарных дней со дня вступления в силу данного постановления, установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций, в размере 70% действующего тарифа для соответствующей группы населения.
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