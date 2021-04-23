Запуск 5G в Украине откладывается

Нацкомиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) отказалась согласовывать новые сроки по запуску в Украине 5G. Ведомство на своем последнем заседании 27 апреля не согласовало проект правительственного распоряжения.

Документ подготовило Министерство цифровой трансформации, которое предложило внести изменения в план мер по внедрению в Украине системы подвижной сотовой связи “пятого поколения”.

Для запуска 5G в Украине нужно перепрошить все самолеты, потратить миллиард евро и 25 лет

Во время онлайн-заседания НКРСИ прозвучала одна причина – проект распоряжения Кабмина “не учитывает, что с 1 января 2022 года вступит в силу закон об электронных коммуникациях”. Телеком-регулятор упомянул также о “других недостатках и разногласиях, требующих доработки”.

В Минцифры на запрос UBR.ua ответили, что не будут комментировать ситуацию до получения официального ответа от НКРСИ.

По неофициальным данным, министерство предложило новые сроки проведения тендеров на 5G – январь 2022 года. А выдать лицензии операторам, по замыслу Минцифры, можно было бы в апреле следующего года.

По данным источников UBR.ua в правительстве, эти сроки – слишком оптимистические и подготовить, а также провести 5G-аукционы в столь сжатое время не удастся.

Напомним, что первый указ о внедрении 5G в Украине еще в 2019 году подписал бывший Президент Петр Порошенко. В документе предусматривалось проведение первых тендеров на “пятое поколение” до конца 2020 года.