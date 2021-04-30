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Как «упрощенцам» платить единый налог в случае деятельности не по месту регистрации

Как «упрощенцам» платить единый налог в случае деятельности не по месту регистрации

Физическое лицо-предприниматель свою хозяйственную деятельность может осуществлять по своему выбору или по месту регистрации, или же за пределами сельского, поселкового, местного совета, в котором он зарегистрирован. При этом подача заявлений и отчетности, получение справок, уплата налогов осуществляется в контролирующем органе по налоговому адресу плательщика.

Об этом информирует Главное управление ГНС в Ровенской области.

Фиксированные ставки ЕН устанавливаются сельскими, поселковыми, городскими советами или советами объединенных территориальных общин для ФЛП в зависимости от вида хозяйственной деятельности, из расчета на календарный месяц:

1) для 1 группы плательщиков ЕН — не более 10% размера прожиточного минимума;

2) для 2 группы плательщиков ЕН — не более 20% размера минимальной заработной платы.

«Ставки единого налога для плательщиков первой группы устанавливаются в процентах к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года, а второй группы — в процентах к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года», — объясняют в налоговой.

Обратите внимание, что в случае осуществления плательщиками ЕН 2-й группы хозяйственной деятельности на территориях более одного сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных общин применяется максимальный размер ставки ЕН, установленный для этой группы плательщиков.

Учитывая это, предпринимателем — плательщиком единого налога 2-й группы, в случае осуществления деятельности на территории одного сельского, поселкового или городского совета (не по месту налогового адреса) применяется максимальная ставка единого налога на календарный месяц, то есть 20 процентов от размера минимальной заработной платы.

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По материалам Finance.UA
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