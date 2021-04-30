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Минфин предлагает облагать налогом автомобили дороже $43 тысяч: детали законопроекта

Минфин предлагает облагать налогом автомобили дороже $43 тысяч: детали законопроекта

Министерство финансов Украины подготовило законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений», в рамках которого предлагает облагать налогом все автомобили, стоимость которых превышает 1,2 млн гривен.

Об этом Минфин сообщил в ответе на запрос сайта Букви.

В министерстве отметили, что этот проект закона разработан с целью обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранения пробелов действующего законодательства.

«Этим законопроектом, в частности в части транспортного налога, предполагается снизить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей, которые являются объектом налогообложения этим налогом, с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в условиях 2021 года, с учетом размера минимальной заработной платы 6000 гривен, порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей уменьшится с 2250 тысяч до 1200 тысяч гривен)», — сообщили в Минфине.

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Учитывая то, что размер минимальной заработной платы в Украине составляет 6 тысяч гривен, Минфин предлагает облагать налогом легковые транспортные средства стоимостью более 1,2 млн гривен или 43 тысячи долларов.

При этом в ведомстве подчеркнули, что законопроект не предусматривает изменений ставки транспортного налога.

Сейчас он находится на согласовании у заинтересованных центральных органов исполнительной власти. После проведения процедуры согласования, а также правовой экспертизы Министерством юстиции Украины законопроект направят на рассмотрение Кабинета Министров.

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По материалам Bykvu
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